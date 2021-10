https://it.sputniknews.com/20211006/europa-nuovo-record-storico-del-prezzo-del-carbone-13196745.html

Europa, nuovo record storico del prezzo del carbone

Europa, nuovo record storico del prezzo del carbone

Il prezzo del carbone termico in Europa ha battuto un record storico, superando i 300 dollari a tonnellata, secondo l'agenzia internazionale dei prezzi Argus. 06.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-06T14:22+0200

2021-10-06T14:22+0200

2021-10-06T14:24+0200

unione europea

energia

borsa&mercati

carbone

Il precedente record storico, osservato nel luglio 2008, è stato battuto meno di una settimana fa, il 1° ottobre.I prezzi del carbone sono in aumento, a fronte di un aumento generale dei prezzi dell'energia e dell'avvicinarsi della stagione del riscaldamento. Il principale fornitore di carbone per l'Europa è la Russia.In precedenza, commentando la situazione del mercato energetico in Europa, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che "è un problema serio" ed ha preannunciato una valutazione dell'intera "struttura dei prezzi dell'energia".

2021

unione europea, energia, borsa&mercati, carbone