Cristiano Ronaldo batte l'ex lottatore russo Khabib in un teso duello di sguardi - Video

L'ex lottatore russo Khabib Nurmagomedov ha avuto l'opportunità di incontrare il suo grande amico e idolo sportivo, Cristiano Ronaldo, dopo il match tra il... 06.10.2021, Sputnik Italia

Le immagini mostrano Khabib e Cristiano che combattono scherzosamente e si impegnano in un duello di sguardi. Rimangono tesi per diversi secondi finché, finalmente, Khabib abbassa lo sguardo. Poi entrambi ridono forte e si abbracciano."È il migliore di tutti, continua a fare le tue cose, campione! Ispiri milioni di persone in tutto il mondo", afferma Khabib nel suo post su Instagram."Per me è il miglior giocatore di tutta la storia del calcio", confessa Khabib. Il lottatore crede che una persona come Ronaldo non si accontenterà mai di uno, due o tre titoli e "continuerà a dare spettacolo" per diverse altre stagioni.

cristiano ronaldo