https://it.sputniknews.com/20211006/crisi-gas-la-gran-bretagna-ha-annunciato-lavvicinarsi-di-un-inverno-difficile-13198457.html

Crisi gas, la Gran Bretagna ha annunciato l'avvicinarsi di un inverno difficile

Crisi gas, la Gran Bretagna ha annunciato l'avvicinarsi di un inverno difficile

Energy UK mette in guardia i britannici su un inverno rigido a causa dei prezzi record del gas. 06.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-06T23:41+0200

2021-10-06T23:41+0200

2021-10-06T23:41+0200

gas

inghilterra

bollette

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/781/71/7817196_0:0:3243:1824_1920x0_80_0_0_0d6d9462b689f22d2cba4597dea53f23.jpg

I consumatori e i fornitori di energia britannici affronteranno un inverno difficile a causa dei prezzi record del gas nel mondo, il paese deve ridurre la sua dipendenza dal gas importato, ha detto a Sputnik l'Associazione britannica dei fornitori e produttori di energia Energy UK.I prezzi del gas in Europa stanno mostrando una crescita costante dall'inizio dell'anno. I prezzi dei futures sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane. All'inizio di agosto, il prezzo stimato dei futures più vicini sull'indice TTF olandese era di circa 515 dollari per 1.000 metri cubi e alla fine di settembre la cifra era più che raddoppiata. Il 5 ottobre i prezzi dei futures hanno superato il record di 1.450 dollari.Da gennaio di quest'anno, 12 compagnie energetiche sono fallite in Gran Bretagna a causa degli alti prezzi del gas, che servivano circa 1,5 milioni di consumatori.Il settore energetico ritiene, inoltre, che il Paese abbia bisogno di un programma nazionale di efficienza energetica per le abitazioni, come misura più efficace per ridurre la spesa dei consumatori a lungo termine.Le forti fluttuazioni dei prezzi del gas hanno colpito anche altri settori dell'economia. Molti dei maggiori produttori di fertilizzanti, tra cui il nitrato di ammonio, hanno annunciato tagli alla produzione nelle loro fabbriche a causa dell'aumento dei prezzi del gas, portando a una carenza di anidride carbonica nel paese. L'anidride carbonica, utilizzata per stordire gli animali prima della macellazione e nel confezionamento dei prodotti a base di carne, è un sottoprodotto della produzione di nitrato di ammonio. I funzionari dell'industria hanno avvertito che il paese dovrà affrontare una crisi alimentare se la carenza di CO2 non verrà affrontata.Il 22 settembre, il Dipartimento per gli affari, l'energia e l'industria del Regno Unito ha stretto un accordo di tre settimane con il produttore di fertilizzanti CF Fertilizers per riprendere immediatamente la produzione e per prevenire una crisi alimentare nel paese.

https://it.sputniknews.com/20211004/il-mondo-affrontera-una-crisi-globale-questo-inverno-13168860.html

inghilterra

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gas, inghilterra, bollette