https://it.sputniknews.com/20211006/cottarelli-premiare-chi-fa-figli-con-pensione-anticipata-13194293.html

Cottarelli: premiare chi fa figli con pensione anticipata

Cottarelli: premiare chi fa figli con pensione anticipata

Proposta per contrastare la crisi demografica che sta colpendo da parecchi anni l'Italia. L'ex commissario per la revisione di spesa pubblica Carlo Cottarelli... 06.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-06T13:23+0200

2021-10-06T13:23+0200

2021-10-06T13:23+0200

italia

politica

economia

inps

carlo cottarelli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/782/89/7828924_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_323b8099735182caf333cd99aeb74306.jpg

Per contrastare il calo demografico che affligge il Belpaese arriva la proposta di Cottarelli.Secondo l'ex commissario alle revisione di spesa, serve un meccanismo che premi chi fa figli, magari mandando le coppie in pensione anticipatamente.La proposta viene dopo che l'Istat ha riportato i dati sul calo demografico relativo a questo 2021: "Sotto soglia 400mila unità, il 2021 natalità più bassa di sempre", questo il concetto del presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo, in un'audizione al Senato, relativa all'assegno temporaneo per figli minori.Se confrontiamo le nascite in Italia di quest'anno con l'anno 1964, anno del record per numero di nuovi nati, 1.016.120, la difficoltà del Paese salta subito all'occhio.Cottarelli, direttore per l'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica, propone quindi di incentivare i genitori a fare figli, con la possibilità in cambio di poter accedere alla pensione anticipata.Idea che potrebbe funzionare dal punto di vista della lotta al calo demografico, ma restano da fare i conti per capire se l'Italia può permettersi o meno di adottare una tale soluzione.

marco paradigma La proposta di Cottarelli può andare bene solo per il lavoro a tempo indeterminato del settore pubblico, di fatto garantito a vita dallo Stato. Per i privati e le loro periodiche tribolazioni di mantenimento del posto di lavoro, quella di Cottarelli suona come una faraonica presa per il culo.

Vera 22 È presa per il culo per tutti, ma perché in tempi di oggi la pensione sembra cosi lontana che anche se anticipata di qualche anno pochi ci pensano di arrivarci. Tornando alla mentalita' Italiana quante persone farebbero il sacrificio per avere ricompenso tanti anni dopo visto che gia era problematico fargli rinunciare di una vacanza anno scorso. E poi, se vuoi incentivare le nascite devi sostenere le crescite di sti bambini. Gente non è deficiente, tipo tu fai, consumati e poi ti daro' un contentino sempre se ci arrivi. E un altra cosa, a quel numero Cottarelli dovrebbe aggiunegere una bella percentuale di adolescenti vaccinati che sarrano un grande punto interogativo in quanto contributo di natalita' nel futuro.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, economia, inps, carlo cottarelli