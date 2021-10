https://it.sputniknews.com/20211006/continua-la-staffetta-del-gas-in-europa-superati-i-1900-dollari-per-mille-metri-cubi-13193255.html

Continua la staffetta del gas in Europa, superati i 1.900 dollari per mille metri cubi

Il prezzo del gas in Europa durante le negoziazioni del 6 ottobre è salito ad un nuovo record storico, superando i 1.900 dollari per 1.000 metri cubi, secondo... 06.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-06T12:05+0200

2021-10-06T12:05+0200

2021-10-06T12:05+0200

gas

italia

bollette

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/470/19/4701951_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_06a3b66f1cb030382ec1511dc892fa2a.jpg

Questa mattina, 6 ottobre, all'apertura delle negoziazioni il prezzo del gas in Europa era salito bruscamente a un nuovo record storico, superando i 1.500 dollari per 1.000 metri cubi, secondo i dati della borsa ICE. Successivamente, il prezzo era arrivato a superare i 1.600 dollari per mille metri cubi.Toccati adesso i 1.900 dollari per mille metri cubi.Il prezzo dei futures di novembre sull'hub TTF (Title Transfer Facility) nei Paesi Bassi alle 10:28, ora italiana, è salito a 1.936 dollari per 1.000 metri cubi, ovvero 161,5 euro per MWh, in base all'attuale tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro e convertendo i metricubi di gas in milliwattora. I prezzi per l'ICE (Intercontinental Exchange) sono presentati in euro per Mwh.Il prezzo è poi risceso bruscamente a 1.679 dollari, secondo i dati ICE sul trading dei futures.

2021

Notiziario

gas, italia, bollette