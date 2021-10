Blinken ringrazia Di Maio per sostegno di Roma al transito degli afghani

"L’Italia è impegnata a tutelare i diritti dei civili afghani, a partire dalle donne. Già a New York abbiamo promosso tre azioni: una quota riservata alla popolazione femminile in tutti i programmi umanitari, il monitoraggio in sede Onu della situazione dei diritti umani e il sostegno alle attiviste anche fuori dall’Afghanistan. Abbiamo discusso anche di Libia, priorità per l’Italia, e ho condiviso con Tony le mie preoccupazioni. Se saltano le elezioni in Libia, c’è il forte rischio di nuove violenze e instabilità, con gli effetti che potrebbero ripercuotersi anche in Italia a causa di nuovi flussi migratori incontrollati. E non possiamo permettercelo", ha detto.