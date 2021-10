https://it.sputniknews.com/20211006/biden-chiede-ai-repubblicani-di-non-giocare-alla-roulette-russa-con-leconomia-americana-13204882.html

Biden chiede ai repubblicani di non giocare alla roulette russa con l'economia americana

Biden chiede ai repubblicani di non giocare alla roulette russa con l'economia americana

Biden ha esortato i repubblicani ad aumentare il tetto del debito pubblico e a non giocare alla roulette russa con l'economia nazionale. 06.10.2021, Sputnik Italia

Il presidente statunitense Joe Biden ha invitato l'opposizione repubblicana a smettere di giocare alla roulette russa con l'economia americana e consentire al Senato di votare per aumentare il tetto del debito pubblico per evitare il default.In un incontro con i principali rappresentanti della comunità imprenditoriale americana, ha ribadito che il Paese "qualsiasi giorno dopo il 18 ottobre" potrebbe rimanere senza denaro con tutte le conseguenze che ne conseguono, tra cui la compromissione della fiducia nel dollaro come valuta di riserva mondiale, il peggioramento del rating creditizio nazionale, l'aumento dei costi dei mutui e dei prestiti bancari e per i comuni cittadini la sospensione delle erogazioni di sussidi e degli stipendi ai militari. Il disegno di legge per l'abolizione del tetto del debito pubblico entro la fine del 2022 era stato precedentemente approvato dalla Camera dei Rappresentanti, dove i democratici possono contare su un'ampia maggioranza. Al Senato i democratici hanno 50 voti, che all'occorrenza diventano la maggioranza con l'inclusione del voto della vicepresidente Kamala Harris, presidente del Senato.Ha aggiunto che l'aumento del tetto del debito è necessario non per finanziare nuove iniziative della Casa Bianca, ma per adempiere agli obblighi che ha approvato l'ex amministrazione repubblicana di Donald Trump, che, secondo Biden, ha accumulato un debito aggiuntivo di 8 trilioni di dollari.

marco paradigma I senatori repubblicani votino a favore a patto che Biden ammetta di aver truccato le elezioni presidenziali e che l'assalto al Campidoglio è stato un un inside job organizzato dai democratici con il contributo del loro sindaco di Washington. In caso contrario, Biden pedali pure con la bicicletta rubata che la cricca ebraica gli ha fornito.

antonio bonvecchio come i ladri di Pisa si dan la colpa l ' un l' altro del diisastro amerika autodozione controllata a vantaggio dei giudii

