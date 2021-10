https://it.sputniknews.com/20211006/balzo-del-gas-5-paesi-ue-vogliono-indagare-sul-mercato-del-gas-per-mitigare-ulteriori-picchi-13191283.html

Balzo del gas: 5 paesi UE vogliono indagare sul mercato del gas per mitigare ulteriori picchi

Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Grecia e Romania hanno chiesto di effettuare indagini sui possibili aumenti dei prezzi del gas naturale nel mercato europeo. 06.10.2021, Sputnik Italia

Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Grecia e Romania hanno chiesto di effettuare indagini sui possibili aumenti dei prezzi del gas naturale nel mercato europeo negli ultimi mesi, secondo un comunicato congiunto diffuso dai ministri dell'Economia e delle Finanze di questi Paesi di mercoledì.I paesi hanno anche avanzato una serie di proposte per mitigare il forte aumento dei prezzi nel settore energetico. In particolare, i ministri ritengono che sia necessario un approccio comune a livello europeo per rispondere immediatamente alle impennate dei prezzi.Inoltre, si propone di riformare il mercato elettrico dell'UE, al fine di migliorare il rapporto tra il prezzo pagato dai consumatori e il costo medio di produzione dell'elettricità. I Paesi hanno inoltre sottolineato la necessità di concentrarsi sull'indipendenza energetica, investendo nella diversificazione delle forniture energetiche e riducendo il più rapidamente possibile la dipendenza dell'Europa dai paesi esportatori di gas.Le cinque nazioni hanno anche suggerito come fosse necessario garantire prezzi del carbone più prevedibili ed evitare un'eccessiva volatilità.L'Unione Europea ha visto un'impennata dei prezzi del gas naturale negli ultimi mesi, guidata dalla crescente domanda di energia in mezzo ad una ripresa economica dopo mesi di restrizioni anti-COVVID e un'offerta limitata. Martedì, il prezzo dei futures sul gas in Europa ha battuto un nuovo record, superando i 1.600 dollari per 1.000 metri cubi.

