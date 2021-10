https://it.sputniknews.com/20211006/austria-perquisizioni-in-cancelleria-e-nella-sede-del-partito-di-sebastian-kurz-13198556.html

Austria, perquisizioni in cancelleria e nella sede del partito di Sebastian Kurz

Secondo il quotidiano Die Presse, sono state effettuate perquisizioni negli uffici dei collaboratori del cancelliere austriaco Sebastian Kurz per il sospetto... 06.10.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato dal quotidiano, questa mattina nell'ufficio del cancelliere federale e nella sede del Partito Popolare Austriaco, guidato da Sebastian Kurz, sono state effettuate perquisizioni, in particolare nei confronti del suo portavoce Johannes Frischmann, del commissario per i media Gerald Fleischmann e del consigliere Stefan Steiner.Sono in corso indagini per il sospetto di corruzione del quotidiano Österreich, con l'obiettivo di pubblicare sondaggi con risposte positive sul partito, scrive Die Presse.Secondo il giornale, la Procura sta indagando sui casi di tangenti e corruzione delle suddette persone, così come dell'ex ministro degli affari familiari e sondaggista Sophie Karmasin, della ricercatrice sociologica Sabine Bainshab e del gruppo mediatico Österreich. Il cancelliere è sospettato di complicità, scrive il giornale.Secondo Schwartz, potrebbe essere solo "una messinscena politica per ottenere clamore". Lo stesso Kurz, impegnato al vertice UE in Slovenia, non ha ancora commentato l'accaduto.

