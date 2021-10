https://it.sputniknews.com/20211005/usa-gruppo-di-senatori-chiede-al-presidente-biden-di-espellere-300-diplomatici-russi-13189190.html

Usa, gruppo di senatori chiede al presidente Biden di espellere 300 diplomatici russi

Oggi 17 senatori degli Stati Uniti hanno inviato una lettera al presidente Joe Biden esortandolo a paventare l'espulsione a centinaia di diplomatici russi per... 05.10.2021, Sputnik Italia

La lettera, indirizzata a Biden ma inviata anche al segretario di Stato americano Antony Blinken, è stata sottoscritta da 17 senatori, tra cui i promotori risultano essere il senatore americano Marco Rubio (repubblicano), Mark Warner (democratico), Jim Risch (repubblicano) e Bob Menendez (democratico). Stigmatizzano inoltre la nuova politica russa che impedisce ai cittadini russi di essere impiegati presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca, sostenendo che "mette in pericolo" le operazioni dell'ambasciata e mina la capacità dell'ambasciatore di difendere gli interessi politici degli Stati Uniti a Mosca. In altre parole, la Russia deve concedere 300 visti ai diplomatici americani o gli Stati Uniti dovrebbero ordinare a 300 diplomatici russi di lasciare il Paese, se i senatori riuscissero nel loro intento. In risposta il ministero degli Esteri russo ha detto che non ci sono così tanti diplomatici russi in tutta Washington che gli Stati Uniti possano espellere. Il ministero ha aggiunto che sembra che i senatori chiedano la chiusura delle missioni diplomatiche statunitensi in Russia e dovrebbero essere consapevoli della responsabilità che hanno.La nuova politica russa è entrata in vigore il 1° agosto. Tuttavia non limita il numero di diplomatici che gli Stati Uniti potevano inviare a Mosca.

