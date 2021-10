https://it.sputniknews.com/20211005/tesla-maxi-risarcimento-di-137-milioni-ad-un-dipendente-di-colore-per-molestie-a-sfondo-razziale-13180666.html

La Tesla è stata condannata a pagare 137 milioni di dollari a un ex-dipendente di colore, vittima di discriminazione razziale. 05.10.2021, Sputnik Italia

Secondo il Wall Street Journal, una giuria della California ha condannato Tesla a pagare a un ex dipendente di colore quasi 137 milioni di dollari per aver subito molestie a sfondo razziale sul lavoro.Owen Diaz, un ex-dipendente di colore dell'azienda, ha lavorato come operatore di ascensori presso lo stabilimento di Tesla in California dal 2015 al 2016.Secondo Bernand Alexander, uno degli avvocati della vittima, l'uomo avrebbe ripetutamente visto immagini e scritte razziste nel bagno e altri dipendenti di Tesla lo avrebbero chiamato usando epiteti razzisti.Secondo la sentenza della giuria, Tesla ha creato un ambiente di lavoro "ostile dal punto di vista razziale" per il signor Diaz e l'azienda non è riuscita a prendere misure ragionevoli per prevenire le molestie a sfondo razziale.Il tribunale ha ordinato a Telsa di pagare a Diaz 6,9 milioni di dollari di danni e altri 130 milioni di multa, riporta il Wall Street Journal.Secondo il quotidiano, l'azienda ha negato le accuse di essere stata a conoscenza del presunto comportamento discriminatorio e di non aver preso provvedimenti per tutelare i dipendenti di colore.Il vicepresidente delle risorse umane di Tesla, Valerie Kuipers Workman, ha affermato che a seguito di episodi a sfondo razziale nei confronti di un lavoratore di colore, la società si è assicurata che le agenzie di reclutamento attraverso le quali assumono dipendenti prendessero provvedimenti.Il CEO di Tesla Elon Musk non ha ancora commentato il verdetto della giuria. Inoltre, non è noto se la società farà ricorso contro questa decisione.

