Terremoto di magnitudo 3.9 in Valle d'Aosta, al confine con la Svizzera

Evento sismico questa mattina in Valle d'Aosta, ai confini con la Svizzare. Non sono stati registrati danni a cose o persone. 05.10.2021, Sputnik Italia

Si è avvertita questa mattina in Valle d'Aosta una scossa di terremoto che non ha, per fortuna, provocato danni a cose o persone. La scossa ha avuto epicentro nel distretto di Losanna, in Svizzera, con una magnitudo approssimativa di 3.9. e un ipocentro localizzato a 8km di profondità.Evento nettamente avvertito in Valle d'Aosta e in Piemonte.L'Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia riporta due eventi sismici di magnitudo 3.9 e 2.3 a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro al confine con la Svizzera, nella mattinata di oggi.I comuni della Valle interessati sono: Bionaz, Valtournanche, Chamois, Oyace.

