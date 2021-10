https://it.sputniknews.com/20211005/svelata-larma-russa-in-grado-di-distruggere-le-navi-da-guerra-usa-con-un-solo-colpo-13187743.html

Svelata l'arma russa in grado di distruggere le navi da guerra Usa con un solo colpo

Svelata l'arma russa in grado di distruggere le navi da guerra Usa con un solo colpo

Military Watch: un sottomarino russo può distruggere un gruppo navale statunitense guidato da una portaerei con un solo colpo. 05.10.2021

I test del missile ipersonico Zirkon dal sottomarino Severodvinsk rappresentano una seria minaccia per la Marina degli Stati Uniti, scrive la rivista Military Watch.Secondo l'autore dell'articolo, oggi Zirkon è un razzo unico, che non ha analoghi al mondo. È caratterizzato da una maggiore manovrabilità ed è in grado di raggiungere la velocità fino a 9 Mach.Installare gli Zirkon sui sottomarini, a sua volta, "cambia le regole del gioco" in caso di conflitto con il nemico: il bersaglio può essere colpito da una distanza maggiore e aumenteranno anche le possibilità di eludere i sistemi di difesa aerea avanzati. I sottomarini di classe "Yasen" possono trasportare da 32 a 40 missili ipersonici, in grado di distruggere anche navi molto grandi con un colpo preciso a causa della loro tremenda velocità. Il giorno prima il sottomarino russo di punta del Progetto 885 Severodvinsk ha lanciato lo Zirkon da una profondità di 40 metri nel Mar Bianco. Il missile ha colpito il bersaglio fittizio nel Mare di Barents. Il volo è avvenuto lungo la traiettoria specificata senza alcuna deviazione.

