Stoltenberg esorta i Paesi Nato a mantenere i contatti con la Russia

Stoltenberg esorta i Paesi Nato a mantenere i contatti con la Russia

Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica ha sostenuto che i Paesi membri devono mantenere l'interazione con la Russia. 05.10.2021, Sputnik Italia

I Paesi della NATO devono mantenere il dialogo con la Russia per evitare lo scoppio di una nuova guerra fredda o una corsa agli armamenti, ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Allo stesso tempo, ha affermato che le relazioni tra la Nato e la Russia ad oggi si trovano al punto più basso dalla fine della Guerra Fredda.Relativamente alla sicurezza in Europa, in precedenza il capo di Stato francese Macron, indignato per la perdita della commessa di sottomarini con l'Australia e la nascita dell'alleanza Aukus tra Usa, Regno Unito e Australia, aveva rilevato che gli Usa "sono concentrati su se stessi", pertanto l'Europa ha bisogno di creare un esercito comune "per farci rispettare".

