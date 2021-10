https://it.sputniknews.com/20211005/stoccare-il-gas-per-frenare-i-rincari-ecco-il-piano-ue-per-bloccare-laumento-delle-bollette-13183635.html

Stoccare il gas per frenare i rincari: ecco il piano UE per bloccare l'aumento delle bollette

Stoccare il gas per frenare i rincari: ecco il piano UE per bloccare l'aumento delle bollette

La questione verrà discussa in modo informale già nel vertice sui Balcani che si terrà in Slovenia. Tra le ipotesi avanzate dalla Commisione Ue c'è quella della creazione di un consorzio europeo per stoccare il gas e far fronte agli shock del mercato energetico.

L’Europa è al lavoro per frenare i rincari sulle bollette energetiche. Il tema dell’aumento del prezzo del gas sarà all’ordine del giorno della cena dei 27 capi di Stato e di governo europei, ospitata dal premier sloveno Janez Jansa nel castello di Brdo, alla quale parteciperà anche il premier italiano Mario Draghi.Lo schema che la Commissione UE vorrebbe adottare è quello già rodato con i vaccini anti-Covid, cioè affrontare questo tipo di shock del mercato attraverso l’approvvigionamento e lo stoccaggio comune delle risorse. In pratica, si tratterebbe, come spiega Repubblica, di un consorzio volontario di aziende, che si occuperebbe di immagazzinare una quantità considerevole di gas, da immettere sul mercato europeo in caso di emergenza, con l’effetto di calmierare i prezzi.Il piano dei vertici europei, inoltre, include suggerimenti per i governi nazionali, a partire dalle misure a sostegno delle famiglie fragili, colpite più duramente dai rincari, che potrebbero essere finanziate con i fondi provenienti dalla tassa contro le emissioni di Co2.Ma gli Stati europei si dividono. Francia, Spagna, Polonia, Grecia e Italia, come scrive la corrispondente dell’Huffington Post, sono d’accordo con la proposta di lavorare ad uno stoccaggio europeo dell’energia, per evitare che i rincari dovuti alle fluttuazioni del mercato globale abbiano ripercussioni sulla ripresa post-Covid.Una decisione ufficiale potrebbe arrivare dopo il Consiglio europeo previsto per il prossimo 21 ottobre a Bruxelles, mentre stasera a Brdo ci sarà un primo confronto informale tra i sostenitori delle diverse posizioni.

