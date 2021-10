https://it.sputniknews.com/20211005/sputnik-v-gli-scienziati-russi-cambiano-il-metodo-di-studio-per-adeguarsi-alle-richieste-dellema-13185139.html

Sputnik V, gli scienziati russi cambiano il metodo di studio per adeguarsi alle richieste dell'Ema

Sputnik V, gli scienziati russi cambiano il metodo di studio per adeguarsi alle richieste dell'Ema

Gli sviluppatori del vaccino russo anti-Covid Sputnik V stanno lavorando per sostituire i metodi di valutazione della qualità negli animali con metodi in... 05.10.2021, Sputnik Italia

Secondo la direttrice generale ad interim del centro scientifico di valutazione dei medicinali del ministero della Salute russo Valentina Kosenko, alcuni dei metodi ancora in uso in Russia non sono accettati in altri Paesi più avanzati nel settore farmaceutico, in particolare in Europa.La direttrice ha aggiunto che oggi tutti cercano metodi di valutazione della qualità più precisi e specifici.L'Ema ha avviato il processo di autorizzazione per lo Sputnik V in Europa all'inizio di marzo. Il vaccino, sviluppato dal Centro di Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya di Mosca, è stato registrato in Russia nell'agosto 2020 ed è uno dei pochi vaccini al mondo con un'efficacia superiore al 90% contro il Covid-19. Il composto a due dosi è approvato in 70 Paesi, con una popolazione totale di 4 miliardi, ovvero più della metà della popolazione mondiale.In precedenza, il Centro Gamaleya aveva riferito che lo Sputnik V riesce a conservare la propria efficacia anche contro la temuta e contagiosa variante Delta, ceppo diventato predominante in Russia, così come in molte altre parti del mondo.

Don Camillo Probabilmente il governo russo non ha ancora capito che all'Europa lo sputnik5 non interessa affatto. E non ha neanche capito che non interessa neanche si russi. E evidente che i russi vorrebbero l'alternativa di un vaccino "occidentale". Mentre il governo russo fa finita di non capire continuano a morire quasi mille russi al giorno. Se va avanti così il covid farà in Russia più morti della seconda guerra mondiale.

