Sondaggio Sputnik: il ritiro dall’Afghanistan delle truppe statunitensi visto dagli europei

Sondaggio Sputnik: il ritiro dall’Afghanistan delle truppe statunitensi visto dagli europei

Nell'ambito del progetto Sputnik.Opinioni, dal 21 al 27 settembre 2021 è stato condotto un sondaggio sulla questione del ritiro delle truppe USA...

L’indagine è stata condotta in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna, in totale hanno partecipato all’intervista 5.032 persone, per l’esattezza:La rappresentatività del campione è stata assicurata dal metodo delle quote (sesso, età, professione del rispondente), previa stratificazione per regioni e categorie di agglomerato.L'errore di campionamento massimo per i dati Paese nel suo insieme è stimato nell’ordine di +/- 3,1%, con un intervallo di confidenza del 95%.Domande a cui hanno risposto i partecipanti al sondaggio:Conclusioni per paeseProgetto Sputnik.OpinoniNel gennaio del 2015 è stato lanciato il progetto Sputnik.Opinioni, un progetto internazionale di ricerca sull’opinione pubblica, in collaborazione con società demoscopiche quali Populus, Ifop e Forsa. Nell'ambito di questo progetto vengono regolarmente condotti sondaggi di opinione in Europa e negli Stati Uniti sulle questioni sociali e politiche più urgenti.Sputnik (sputniknews.com) è un'agenzia di stampa e radio con centri di informazioni multimediali in dozzine di paesi. Sputnik include siti Web in oltre 30 lingue, trasmissioni radiofoniche analogiche e digitali, app mobili e pagine di social media. I feed di notizie di Sputnik sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutte le principali lingue.Dai un'occhiata ad altre ricerche Sputnik.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri paesi

marco paradigma Era meglio aggiungere la domanda se si ritiene che gli attentati dell' 11/9/2001 siano stati opera di individui afghani (dal momento che nè Osama Bin Laden, nè tutti i dirottatori provengono da quel paese). Questo avrebbe consentito di capire come ancora oggi la gente ha abboccato alla tesi dell'invasione dell'Afghanistan quale vendetta per quegli attacchi. E avrebbe spiegato meglio come gli spin doctor governativi riescono a ingannare la gente, visto l'alto numero di favorevoli all'invasione. Oggi con il covid e i vaccini si ha una esatta replica di quella porcata. 0

afghanistan

