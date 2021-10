https://it.sputniknews.com/20211005/siria-la-zona-di-de-escalation-di-idlib-e-stata-bombardata-13-volte-ieri-13173246.html

Siria: la zona di de-escalation di Idlib è stata bombardata 13 volte ieri

Attacco da parte del gruppo terroristico Jabhat al-Nusra* nella zona di de-escalation. Lo riporta il Centro di Difesa russo per la riconciliazione delle parti... 05.10.2021, Sputnik Italia

Il gruppo terroristico Jabhat al-Nusra* ha bombardato la zona di de-escalation di Idlib in Siria 13 volte nelle ultime 24 ore, ha detto in un briefing il contrammiraglio Vadim Kulit, vice capo del Centro per la riconciliazione delle parti opposte in Siria, del ministero della Difesa russo.Il contrammiraglio ha riportato che il numero di attacchi secondo i dati della parte siriana è pari a 5. Ha poi affermato che gli sforzi per stabilizzare la situazione nella provincia di Daraa continuano. Con la mediazione del Centro di riconciliazione russo, 347 persone hanno chiarito il proprio status e 83 tra armi di vario tipo e più di 3.500 proiettili sono stati consegnati negli ultimi giorni in diverse località.Il Centro del Ministero della Difesa russo per la riconciliazione delle parti avverse e il controllo sul movimento dei rifugiati nella Repubblica Araba Siriana è stato istituito nel febbraio 2016.Tra i propri compiti annovera la firma di accordi per la cessazione delle ostilità nonché il coordinamento della fornitura di aiuti umanitari.*Organizzazione terroristica vietata in Russia e in altri Paesi

