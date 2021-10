https://it.sputniknews.com/20211005/saipem-si-afferma-in-medio-oriente-e-sud-america-nuovi-contratti-da-70-milioni-di-dollari-13184682.html

La società di ingegneria e costruzioni del gruppo Eni si è aggiudicata una serie di commesse dal valore complessivo di 70 milioni di dollari tra Medio Oriente e Sud America.

Saipem, la società controllata da Eni che opera nel settore petrolifero fornendo servizi di ingegneria, si è aggiudicata una serie di commesse dal valore complessivo di 70 milioni di dollari tra il Medio Oriente e il Sud America.L’importo complessivo è di 70 milioni di dollari. Gli accordi non sono vantaggiosi soltanto dal punto di vista economico, ma anche delle relazioni con i clienti locali ed internazionali in entrambe le aree. Con la firma dei nuovi contatti, infatti, Saipem rafforza la propria presenza in questi quadranti.La società sta lavorando, assieme ad altri partner, anche per aggiudicarsi un ordine offshore della qatariota Qatargas, per un progetto del valore di 2,5 miliardi di dollari.Saipem, come riporta Milano Finanza, è stata inserita da Engineering News-Record, la principale rivista statunitense del settore, al 14° posto nella classifica dei 250 principali International Contractors del 2021, prima fra le 12 aziende italiane di ingegneria e costruzioni entrate nella lista.Dopo l’annuncio del raggiungimento degli accordi sui nuovi contratti in Sud America e Medio Oriente, il titolo dell’azienda, guidata dal manager Francesco Caio, è salito sopra quota 2,20.

