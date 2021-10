https://it.sputniknews.com/20211005/roma-inferno-in-una-rimessa-atac-esplosioni-e-fiamme-in-un-maxi-incendio-13174001.html

Roma: inferno in una rimessa Atac, esplosioni e fiamme in un maxi incendio

Roma: inferno in una rimessa Atac, esplosioni e fiamme in un maxi incendio

Grosso incendio in atto in un deposito per autobus dell'Atac, le operazioni di spegnimeto sono ancora in corso. È il secondo incendio simile quest'anno, venti... 05.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-05T09:52+0200

2021-10-05T09:52+0200

2021-10-05T10:18+0200

roma

incendio

vigili del fuoco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/12487837_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_9dded2779ade98c1e8f559cf7fecbeee.jpg

Maxi incendio in corso questa mattina in una rimessa per autobus dell'Atac, azienda per la mobilità Roma Capitale S.p.A., a Roma Tor Sapienza, periferia est della Capitale. Distrutti almeno 20 autobus.Le fiamme sono scoppiate verso le 4 questa notte. Subito intervenuti i vigili del fuoco, ancora occupati sul posto per le operazioni di spegnimento. Sul luogo dell'incendio, presenti anche le forze di Polizia e i Carabinieri di Tor Sapienza e della Compagnia di Roma Montesacro.Nessuna notizia di feriti od intossicati, ma ingenti i danni.In base ad una prima sommaria ricostruzione, le fiamme sarebbero partite per il guasto ad un autobus. Intervenuto anche il Nucleo Investigativo dei Carabinieri, che ha già effettuato i primi rilievi utili a stabilire quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro.Inquietante precedente: vi era stato un rogo simile, sempre quest'anno, in un altro deposito, in via Candoni a Magliana, che aveva distrutto 4 autobus e ne aveva danneggiato pesantemente altri 3.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roma, incendio, vigili del fuoco