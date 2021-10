https://it.sputniknews.com/20211005/premio-nobel-per-la-fisica-allitaliano-giorgio-parisi-insieme-a-manabe-e-hasselmann-13179044.html

Premio Nobel per la Fisica all’italiano Giorgio Parisi, insieme a Manabe e Hasselmann

Premio Nobel per la Fisica all’italiano Giorgio Parisi, insieme a Manabe e Hasselmann

Il Comitato Nobel per la Fisica della Royal Swedish Academy of Sciences ha annunciato il nome del vincitore del Premio Nobel 2021 per la fisica. Si tratta... 05.10.2021, Sputnik Italia

Giorgio Parisi, classe 1948, presidente emerito dell’Accademia Nazionale dei Lincei e già Premio Wolf per la Fisica quest’anno, ha vinto il premio per i suoi “contributi innovativi alla comprensione dei sistemi complessi”."Per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria", si legge nella motivazione ufficiale dell’Accademia svedese che ha assegnato il premio.Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann hanno vinto la loro parte di premio "per la modellazione fisica del clima terrestre, quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il surriscaldamento globale”.

marco paradigma C'è una bella differenza a pensare che un sistema, specie se complesso, sia in disordine, piuttosto che destrutturato. Nonostante la fisica quantistica, la fisica ancora non è entrata nell'ordine di idee che esiste uno stato potenziale della realtà, colto come disordinato e caotico, che al contrario è perfettamente coerente e logico, ma si presenta come informe perchè non regolato dalla giusta attribuzione temporale. In altre parole si tende a vedere come disordine quello che non è strutturato nello spazio, ma che invece è perfettamente ordinato in relazione al tempo e agli stati/eventi in divenire. 0

Notiziario

