Nuovo record del gas in Europa: superati i $1.250 per mille metri cubi

Il prezzo del gas in Europa, all'apertura delle negoziazioni del 5 ottobre, ha nuovamente battuto il record e ha sfiorato i 1.250 dollari per 1.000 metri cubi... 05.10.2021, Sputnik Italia

Il prezzo dei futures di novembre sull'hub TTF (Title Transfer Facility) in Olanda ha superato i 1.250 dollari per 1.000 metri cubi durante le negoziazioni, secondo i dati di ICE Futures.Sulla base dell’attuale tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro, i prezzi IntercontinentalExchange possono essere tradotti in euro per milliwattora (MWh), così facendo si può dire che il costo sia di 104 euro per MWh.Ieri, dopo aver battuto il record di 1.200 dollari per 1.000 metri cubi, il prezzo del gas in Europa era calato drasticamente, in seguito alla notizia che l'Agenzia danese per l'energia aveva approvato l'inizio dei test della prima stringa del gasdotto Nord Stream-2.In meno di un'ora, le quotazioni dei future di novembre sull'hub TTF nei Paesi Bassi erano scese di quasi 70 dollari, fino a 1.124 dollari per mille metri cubi.

Donato Galli E il nord stream 2? 1

marco paradigma Pura speculazione. Non c'è ancora freddo invernale e, quindi, il gas non può mancare. L'unica conclusione che si dovrebbe cogliere è che l' Italia dovrebbe finalmente dotarsi di un Ministro dell' Energia, che sia lui a dettare le regole e non le società private. In seguito, ristrutturando il settore, l'energia dovrebbe essere completamente nazionalizzata, levandosi di torno Rockfeller e le sette sorelle. 0

