Aggiornamenti sul voto: astensionismo, il flop dei 5Stelle e la rincorsa di Fdi sulla Lega

Il centrosinistra vince le suppletive e elegge al primo turno i sindaci di Milano, Bologna e Napoli. A Roma la Raggi è quarta dietro a Calenda. FdI raggiunge la Lega a Milano.

Il flop del Movimento 5 Stelle, l’arretramento della Lega, la rincorsa di Fratelli d’Italia e l’astensione record. Sono alcuni dei dati che emergono dal voto di ieri in 1.200 comuni, nella regione Calabria e in due collegi elettorali della Camera.A balzare agli occhi è innanzitutto il dato sull’affluenza. Domenica e lunedì si è recato alle urne soltanto il 54,9% degli aventi diritto. Per avere un termine di paragone, nel 2016 aveva votato per le amministrative il 61,6%.Convincere la fetta di indecisi a fare una scelta di campo è l’obiettivo dei candidati che il 17 e 18 ottobre andranno al ballottaggio.Nella Capitale la disfatta del Movimento 5 Stelle è evidente, con la sindaca uscente Virginia Raggi che al momento si piazza quarta, sotto al leader di Azione, Carlo Calenda, protagonista di un vero e proprio exploit, con la sua lista che diventa la prima a Roma.Sia Calenda che la Raggi hanno fatto sapere che non daranno indicazioni di voto ai propri elettori per il ballottaggio, anche se da parte dei vertici del M5S, che ha corso con il centrosinistra in molte città, e dello stesso Calenda potrebbero arrivare endorsement nei confronti dell’ex ministro dell’Economia del governo Conte.Per il sindaco uscente Sala si tratta di una riconferma record, con 53mila voti in più rispetto al 2016. Il Pd trionfa anche nelle suppletive, a Siena con Enrico Letta e nel collegio di Roma-Primavalle con Andrea Casu.Si andrà al ballottaggio, invece, anche a Torino. Nel capoluogo piemontese il M5S subisce un'altra batosta, con la candidata Valentina Sganga che non si avvicina neppure lontanamente agli sfidanti di centrodestra e centrosinistra, Paolo Damilano e Stefano Lo Russo. La sfida è ancora aperta anche a Trieste, Varese e Savona.E le elezioni di ieri delineano anche i nuovi rapporti di forza nel centrodestra. Il leggero arretramento della Lega, che a Milano perde circa un punto percentuale rispetto al 2016, è controbilanciato dalla crescita di Fratelli d’Italia, che dal 2,4 del 2016 passa al 9,9%.

msan.mr Adesso, al ballottaggio, ci sarà il mercato dei voti che affluiranno sul candidato di sinistra, certamente quel corvo di Gualtieri, e dunque grazie a questa iniqua legge elettorale il candidato Michetti, premiato dai voti, sarà certamente sopraffatto dall'armata Brancaleone sinistrese! 2

marco paradigma Peccato per la sinistra che non può ricattare di far perdere il lavoro per mandare la gente a votare, come ha fatto con le vaccinazioni e il green pass. E' ovvio che i coartati voterebbero per la destra. Quello che però non viene ben sottolineato è che il 45% non è andato a votare perchè non si sente più rappresentato. Ergo, il ragionamento da fare è che non è in crisi la politica, ma direttamente questa Repubblica basata sulla democrazia rappresentativa. E' ora di pensare ad una nuova forma politico-organizzativa dello Stato, che mandi a casa tutti, da Mattarella a scendere, fino ai circoli territoriali di stampo comunista. 0

