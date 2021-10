https://it.sputniknews.com/20211005/la-francia-critica-il-regno-unito-per-il-mancato-rispetto-degli-impegni-presi-sulla-pesca-per-13186042.html

La Francia critica il Regno Unito per il mancato rispetto degli impegni presi sulla pesca per Brexit

La Francia critica il Regno Unito per il mancato rispetto degli impegni presi sulla pesca per Brexit

Sono in corso tensioni tra Francia e Regno Unito sui diritti di pesca post-Brexit. La situazione è stata aggravata dai nuovi tecnicismi necessari per le... 05.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-05T22:52+0200

2021-10-05T22:52+0200

2021-10-05T22:52+0200

francia

brexit

pesca

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/10225162_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_63c4fc23800bfbb3964ef11fcbee48b5.jpg

Il primo ministro francese Jean Castex ha accusato gli inglesi di non aver rispettato i loro impegni sulla pesca nell'ambito dell'accordo Brexit, affermando:Castex ha sollecitato un'azione più forte da parte dell'Unione Europea, avvertendo che la Francia potrebbe eventualmente cercare un collegio arbitrale sull'accordo Brexit, se necessario.Le dichiarazioni del primo ministro arrivano pochi giorni dopo che il Regno Unito ha concesso 12 licenze su 47 offerte per navi più piccole per pescare nelle sue acque territoriali. Il Regno Unito ha affermato che prenderà in considerazione ulteriori prove a sostegno delle restanti offerte per i diritti di pesca.La mossa è stata criticata dal ministro del mare francese Annick Girardin, che ha affermato: "La pesca francese non deve essere presa in ostaggio dagli inglesi per fini politici".La scorsa settimana, la Francia ha annunciato che avrebbe rapidamente adottato misure di ritorsione sui diritti di pesca "nei confronti degli inglesi e anche dei nostri vicini del Jersey".In totale, la Gran Bretagna ha concesso 117 licenze dell'UE per le sue acque territoriali costiere e quasi 1.700 navi dell'UE sono state autorizzate a pescare nella più ampia zona economica esclusiva del Regno Unito.L'escalation delle tensioni in corso è stata innescata dai nuovi tecnicismi per la concessione delle licenze alle navi francesi che operano nelle acque costiere del Jersey. Le pratiche burocratiche sono una parte necessaria della sezione dell'accordo Brexit tra il Regno Unito e l'UE che disciplina la pesca, in vigore dal 1 maggio dopo un periodo di "tregua" di quattro mesi.I pescatori francesi stanno lottando per ottenere le licenze, che consentono loro di continuare a lavorare nelle acque del Regno Unito, incluso il Jersey, poiché ora devono dimostrare di aver pescato in queste acque dal 2012 al 2016 utilizzando i dati GPS, che alcuni semplicemente non hanno.

https://it.sputniknews.com/20210506/guerra-del-pesce-tra-francia-e-regno-unito-navi-da-guerra-in-campo-lancette-indietro-nel-tempo-10505995.html

francia

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, brexit, pesca, regno unito