Interruzione di Facebook, Instagram, WhatsApp: perdite per circa $160mln secondo gli esperti

Le perdite dovute all’interruzione globale di Facebook, Instagram e WhatsApp, avvenuta ieri, sono state stimate in 160 milioni di dollari (circa 138 milioni di... 05.10.2021, Sputnik Italia

"Con Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger inattivi per oltre un'ora, il Cost of Shutdown Tool (COST) calcola una stima approssimativa di circa 160 milioni di dollari di perdite per l'economia globale", ha scritto NetBlocks su Twitter.L'organizzazione riferisce che i social network e il messenger "stanno attualmente riscontrando interruzioni in più paesi; incidente non correlato a interruzioni o filtri di Internet a livello nazionale".Lo stesso fondatore di Facebook Mark Zuckerberg avrebbe perso circa 6,6 miliardi di dollari (5,7 miliardi di euro) a causa delle interruzioni e sarebbe sceso al sesto posto nella lista delle persone più ricche del mondo, secondo la Forbes Real-Time Billionaires List.Una dichiarazione successiva rilasciata dal Chief Technology Officer di Facebook Mike Schroepfer, ha riconosciuto che "potrebbe volerci del tempo per tornare al 100% della funzionalità", prima di offrire scuse alle aziende e alle persone che dipendono dalla piattaforma.

