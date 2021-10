https://it.sputniknews.com/20211005/in-usa-arriva-un-si-per-la-grazia-postuma-a-george-floyd-13186854.html

In Usa arriva un sì per la grazia postuma a George Floyd

In Usa arriva un sì per la grazia postuma a George Floyd

2021-10-05

Il Consiglio per le questioni di grazia e di libertà sulla parola del Texas si è espresso a favore della grazia postuma per un caso di droga del 2004 nei confronti dell'afroamericano George Floyd, morto per mano della polizia. In precedenza l'avvocato Allison Mathis aveva presentato l'istanza per la grazia postuma per una condanna relativa ad una vicenda di droga. Floyd era stato arrestato in Texas nel febbraio 2004 con l'accusa di aver venduto crack ad una persona. Floyd si è poi dichiarato colpevole ed è finito in prigione per 10 mesi. Il Consiglio esorta Greg Abbott, governatore dello Stato, a seguire la raccomandazione e a decidere di concedere la grazia a Floyd.L'afroamericano George Floyd morì nel maggio 2020 a seguito di un arresto violento. L'agente di polizia Derek Chauvin, nel tentatativo di arrestare Floyd, gli si era inginocchiato sul collo per più di nove minuti, nonostante questi si lamentasse di non poter respirare e avesse poi perso conoscenza.Il fatto è stato ripreso in video ed è diventato virale sul web, scatenando un'ondata di manifestazioni contro la brutalità della polizia. Alcune delle proteste si sono rapidamente trasformate in rivolte, con atti di vandalismo. Nel giugno del 2021, Chauvin è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere per la morte di Floyd.

