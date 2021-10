https://it.sputniknews.com/20211005/in-francia-arrestate-4-persone-pianificavano-attacchi-contro-centri-vaccinali-13181957.html

Francia: arrestate 4 persone, pianificavano attacchi contro centri vaccinali

Francia: arrestate 4 persone, pianificavano attacchi contro centri vaccinali

Quattro uomini, tra cui due ex militari, sono stati arrestati questa mattina in Francia dalla Direzione generale per la sicurezza interna (DGSI) con l'accusa...

Quattro uomini sono sospettati di avere legami con il teorico della cospirazione Remy Daillet, accusato del rapimento di una bambina di 8 anni di nome Mia il 13 aprile. Daillet è anche noto per aver invocato a ripetizione colpi di stato e l'assassinio del presidente francese Emmanuel Macron.Le forze dell'ordine ritengono anche che i quattro uomini abbiano creato una mappa di tutti i siti di produzione e stoccaggio dei vaccini in Europa, per distruggerli. Inoltre, gli uomini avrebbero cercato di scoprire dove fossero conservati i vaccini negli ospedali della città di Tours, nell'ovest della Francia.Gli uomini sono in custodia cautelare, in attesa di ulteriori interrogatori.A luglio, Macron ha introdotto nuove misure per arginare la diffusione della pandemia, tra cui l'estensione del green pass per l'ingresso in ristoranti, bar, centri commerciali, aerei, treni a lunga percorrenza in tutte le regioni del Paese e a tutti gli eventi pubblici a cui partecipano oltre cinquanta persone. A partire dal 15 settembre è entrato in vigore l'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari.

francia

