https://it.sputniknews.com/20211005/in-europa-nuovo-record-storico-per-i-futures-del-gas-13184041.html

Europa, nuovo record storico per i futures del gas

Europa, nuovo record storico per i futures del gas

Questa settimana i governi dei Paesi UE e la Commissione Europea discutono se un aumento dei prezzi dell'energia richieda una risposta coordinata. Il premier... 05.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-05T15:29+0200

2021-10-05T15:29+0200

2021-10-05T16:46+0200

unione europea

commissione europea

gas

energia

borsa&mercati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/786/74/7867403_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cfeecf17929eaafff4b8edc5b9e6af2f.jpg

Il prezzo dei futures sul gas in Europa ha raggiunto un nuovo massimo storico, toccando i 1.450 dollari per 1.000 metri cubi, salendo di oltre il 20% rispetto al livello di lunedì, emerge dai dati delle contrattazioni in borsa.Il prezzo dei futures sul gas di novembre per il TTF olandese, l'hub europeo più liquido, è salito a 1.450 dollari per 1.000 metri cubi alle 16:40, orario italiano, il 25% in più rispetto al prezzo di chiusura di lunedì. Il Consiglio europeo discuterà lo stoccaggio delle riserve strategiche di gas oggi, durante la riunione informale in Slovenia, nonché in una riunione formale il 21 ottobre a Bruxelles.Ieri, Francia e Spagna hanno chiesto modifiche alle regole che governano i mercati energetici della UE, dal momento che i prezzi del gas e dell'elettricità salgono, aumentando drasticamente le bollette già elevate.L'Europa ha assistito a un'impennata dei prezzi del gas naturale negli ultimi mesi, a causa della crescente domanda di energia nell'economia globale post-pandemia e dell'offerta non sufficiente dei principali fornitori. La scorsa settimana il prezzo dei futures sul gas in Europa aveva segnato un nuovo record, superando i 1.150 dollari per 1.000 metri cubi.

https://it.sputniknews.com/20211004/il-mondo-affrontera-una-crisi-globale-questo-inverno-13168860.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unione europea, commissione europea, gas, energia, borsa&mercati