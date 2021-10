https://it.sputniknews.com/20211005/in-arrivo-windows-11-ma-non-per-tutti-13187066.html

In arrivo Windows 11, ma non per tutti

In arrivo Windows 11, ma non per tutti

Microsoft ha rilasciato il nuovo aggiornamento del suo sistema operativo Windows 11. In questo articolo ti spiegheremo come installarlo. 05.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-05T18:28+0200

2021-10-05T18:28+0200

2021-10-05T18:28+0200

società

informatica

microsoft

virale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/13187102_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0a316d0ebc81b271243e789858838cef.png

Se hai acquistato un computer con Windows 10 preinstallato, devi semplicemente aggiornare il tuo sistema operativo nel menu delle impostazioni. In tutti gli altri casi, sarà un aggiornamento graduale.Per vedere se puoi aggiornare il tuo sistema in questo momento, devi andare nella sezione Windows Update, che si trova nelle impostazioni. Puoi anche utilizzare la procedura guidata di Windows Update, disponibile sul sito ufficiale di Microsoft.Anche se la data di uscita è il 5 ottobre, gli utenti in Nuova Zelanda e Australia hanno avuto l'opportunità di aggiornare il proprio sistema operativo un giorno prima.Windows 11, descritto dalla stessa Microsoft come "l'aggiornamento più importante del decennio", ha una nuova interfaccia utente e un menu di avvio rinnovato. Il negozio virtuale Microsoft Store avrà ora un aspetto simile ad altri app store e consentirà agli sviluppatori di integrare il proprio sistema di e-commerce e "mantenere il 100% dei profitti generati", afferma l'ad di Windows Aaron Woodman.

https://it.sputniknews.com/20210921/microsoft-spiega-come-verificare-la-compatibilita-del-proprio-pc-con-windows-11-12996016.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, informatica, microsoft, virale