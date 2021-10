https://it.sputniknews.com/20211005/guarita-dopo-terapia-intensiva-maestra-negazionista-del-covid-riflette-sulla-vaccinazione-13189026.html

Guarita dopo terapia intensiva: maestra negazionista del Covid riflette sulla vaccinazione

Sabrina Pattarello è stata di recente dimessa dall'ospedale di Mestre dopo 3 settimane con sintomi pesanti di Covid: prima della malattia sosteneva che "il... 05.10.2021, Sputnik Italia

Dall'essere no-vax e no-mask e fervente negazionista del Covid, ritenuto "tutto un complotto", alla riflessione sull'opportunità di vaccinarsi: come è possibile? Forse 3 settimane di Covid con sintomi pesanti e il ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Mestre hanno indotto Sabrina Pattarello, nota alle cronache locali come la "maestra no-vax", a ripensare ad alcune sue idee. La 45enne si sta ora lentamente riprendendo.Il mese scorso aveva contratto il Covid, che quando era scuola negava anche a scuola davanti ai suoi alunni, sostenendo varie teorie complottiste, tanto che era stata sospesa.Poi sul vaccino, ha insistito che vuole informarsi, pur riconoscendo che è ormai una condizione necessaria per lavorare.

