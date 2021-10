https://it.sputniknews.com/20211005/giorgia-meloni-lancia-la-sfida-a-letta-se-siete-sicuri-di-batterci-andiamo-subito-al-voto-13178167.html

Giorgia Meloni lancia la sfida a Letta: "Se siete sicuri di batterci, andiamo subito al voto"

Giorgia Meloni lancia la sfida a Letta: "Se siete sicuri di batterci, andiamo subito al voto"

Prevale il centrosinistra alle amministrative di Milano, Napoli e Bologna al primo turno, ma la Meloni reagisce gettando un guanto di sfida ad Enrico Letta. 05.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-05T12:57+0200

2021-10-05T12:57+0200

2021-10-05T12:57+0200

politica

giorgia meloni

elezioni

enrico letta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/9776995_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_fe7485406e9dff6eb1ab181916b2628f.jpg

Risponde così Giorgia Meloni all'esito delle amministrative che hanno interessato il Belpaese nei giorni scorsi e che hanno visto un netto calo dell'affluenza alle urne, attestata al 54,69%, segnando un nuovo record negativo.Per dirla breve, un elettore su due non si è presentato alle urne.Il risultato peggiore a Milano e Torino. A pagare questa fuga dalle urne è soprattutto il centrodestra, con Salvini che commenta dicendo: "La maggior parte non ha votato. È per me e tutti un'autocritica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private".La Meloni va avanti, nonostante la prevalenza del centrosinistra, e dice ad Enrico Letta:Riguardo agli esiti, la Meloni si dichiara poi molto soddisfatta e perplessa, piuttosto, per "la narrazione che ne sta facendo la sinistra", dice.E aggiunge:Corregge poi il tiro, avvertendo che l'astensionismo non denota "una crisi dei partiti", bensì "una crisi della democrazia".

marco paradigma Condivisibile solo l'ultima frase della Meloni. Quanto a Draghi al posto di Mattarella, ci si augura che sia partito il viatico (guerra civile) che porti ad una Norimberga per i traditori che ci governano. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, giorgia meloni, elezioni, enrico letta