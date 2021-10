https://it.sputniknews.com/20211005/georgia-sospesa-la-registrazione-di-astrazeneca-per-la-prima-dose-13184524.html

Georgia, sospesa la registrazione di AstraZeneca per la prima dose

In Georgia è stata sospesa la registrazione della prima dose del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19. 05.10.2021, Sputnik Italia

Le autorità georgiane hanno sospeso la registrazione per la prima dose del siero anti-Covid di AstraZeneca, ha riferito ai giornalisti il ​​direttore del Centro nazionale per il controllo delle malattie Amiran Gamkrelidze.Secondo l'esperto, la registrazione per la seconda dose è ancora in vigore.In Georgia, la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 viene implementata mediante i preparati di Sinopharm, Sinovac e Pfizer.

