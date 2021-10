https://it.sputniknews.com/20211005/forbes-ha-previsto-alleuropa-un-imminente-disastro-energetico-13166534.html

Forbes ha previsto all'Europa un imminente disastro energetico

Forbes ha previsto all'Europa un imminente disastro energetico

Forbes: l'Europa sta affrontando una catastrofe energetica, da cui non riuscirà a salvarla nemmeno la Russia. 05.10.2021, Sputnik Italia

La politica di passaggio a fonti di energia pulita potrebbe portare l'Europa al disastro questo inverno, scrive Forbes.Secondo l'autore dell'articolo, David Blackmon, l'aumento record dei prezzi del gas nel mondo può provocare la transizione di molte centrali termiche a petrolio o carbone, il che aumenterà il costo di queste risorse. Tuttavia, nel caso dell'Europa, questa opzione è problematica per il passaggio alla cosiddetta energia verde. Molti paesi hanno chiuso la stragrande maggioranza delle centrali elettriche a carbone e gas. La scorsa estate questo ha portato ad una crisi, quando, a causa dei deboli venti, è stato necessario tornare nuovamente al combustibile.L'analista osserva che l'improvviso aumento della domanda ha innescato un balzo dei prezzi del gas. Inoltre, la Russia, in risposta, ha limitato le esportazioni, il che ha ulteriormente influito sul suo valore. Gli europei, a loro volta, hanno rivolto la loro attenzione al carbone, ma anche qui non hanno avuto molto margine di manovra: come osserva Natasha Tyurina, analista del gruppo di consulenza Wood Mackenzie, solo la Russia ha riserve sufficienti per la vendita nell'UE.Si tratta, secondo l'autore dell'articolo, di problemi simili dovuti tutti al fatto di aver seguito la stessa politica di abbandono dei combustibili e di passaggio alle energie rinnovabili. Mentre l'Europa è sotto i riflettori oggi, la crisi sta lentamente diventando globale, ha aggiunto Blackmon.Ha sottolineato che nella situazione attuale non ci sono opzioni per una rapida soluzione ai problemi dovuti a "decisioni politiche senza senso". Per superare le difficoltà ci vorranno gli stessi dieci anni che ci sono voluti per il passaggio alle fonti energetiche pulite. L'esperto ha fatto riferimento anche al rapporto degli analisti di Wood MacKenzie e Rystad Energy, che stimavano in centinaia di miliardi di dollari gli investimenti mancati nella ricerca di nuovi giacimenti.I prezzi del gas in Europa sono cresciuti dallo scorso anno e stanno battendo nuovi record. Un mese fa, il costo stimato del carburante blu ha superato leggermente i 500 $ per mille metri cubi e alla fine di settembre ha raggiunto i 1.200 $. Ciò accade nonostante la Russia stia adempiendo a tutti gli obblighi contrattuali per le forniture al continente: il loro volume si è avvicinato al massimo storico.

marco paradigma L'unica cosa che è chiara è che le attuali fonti rinnovabili di energia hanno un rendimento basso e una continuità di erogazione imponderabile. In ogni caso, anche questo della crisi energetica è un piano voluto fin dall'inizio. Scopo: tornare alle centrali nucleari, da finanziare proprio con le tasse sulla produzione di Co2. In altre parole le fanno pagare ai consumatori. 0

