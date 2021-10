https://it.sputniknews.com/20211005/firenze-spara-con-carabina-ad-aria-compressa-dalla-finestra-due-feriti-13177661.html

Firenze: spara con carabina ad aria compressa dalla finestra, due feriti

A Signa un giovane di ventanni ha sparato sui passanti. Fermato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di carabina ad aria compressa e piombini. 05.10.2021, Sputnik Italia

Denunciato un ventenne di Signa, nel Fiorentino. I carabinieri sono arrivati ad individuare il giovane, dopo alcune indagini scattate in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini.Tra le persone ferite in modo, per fortuna lieve, un nonno che stava portando a spasso il nipotino. Un'altra persona era stata colpita mentre stava portando a spasso il proprio cane. Entrambi hanno riportato lievi ferite a braccia e gambe.Al giovane sono state sequestrate le armi e le munizioni.Il 2 ottobre scorso, un vicino del giovane si era trovato conficcati in un avvolgibile di casa alcuni piombini. Dalla segnalazione dell'uomo ai carabinieri era partita la ricostruzione delle traiettorie, che ha permesso di risalire al giovane in questione e di bloccarlo.Il giovane è ora accusato di lesioni aggravate e danneggiamento.

