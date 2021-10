https://it.sputniknews.com/20211005/femminicidio-a-torino-uomo-accoltella-ragazza-e-ferisce-due-altre-in-un-bar-13173674.html

Femminicidio a Torino: uomo accoltella ragazza e ferisce due altre in un bar

Femminicidio a Torino: uomo accoltella ragazza e ferisce due altre in un bar

Lusarna San Giovanni, in provincia di Torino. Entra in un bar e colpisce senza motivo tre donne. Niente da fare per la vittima. Indagano i carabinieri. 05.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-05T08:31+0200

2021-10-05T08:31+0200

2021-10-05T08:31+0200

italia

torino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/10375064_0:333:1187:1000_1920x0_80_0_0_ca610cc94ba6b7b185748641144cf06b.jpg

Omicidio nella notte a Luserna San Giovanni, comune in provincia di Torino. Non ancora chiaro il movente. Un uomo di 34 anni di origine marocchina è entrato intorno all'1 e 30 di questa notte in un bar, armato di un coltello, e ha aggredito una donna, ferendola a morte, colpendo con vari fendenti altre due persone. Indagano sull'accaduto i carabinieri della Compagnia di Pinerolo. In particolare, stanno verificando se l'uomo conoscesse la vittima o no, e se prima dell'accoltellamento, le abbia fatto delle avance.

torino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, torino