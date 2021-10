https://it.sputniknews.com/20211005/esercito-russo-testa-con-successo-lancio-missile-ipersonico-zirkon-da-sottomarino-nucleare---video-13159499.html

Esercito russo testa con successo lancio missile ipersonico Zirkon da sottomarino nucleare - Video

Esercito russo testa con successo lancio missile ipersonico Zirkon da sottomarino nucleare - Video

La Marina russa ha testato con successo il lancio di un missile ipersonico Zirkon da un sottomarino nucleare contro un bersaglio ipotetico nel Mare di Barents... 05.10.2021, Sputnik Italia

"La Marina russa ha effettuato i primi test del missile ipersonico Zirkon dal sottomarino nucleare Severodvinsk. Il missile è stato testato su un bersaglio marino ipotetico nel Mare di Barents", ha affermato il ministero in una nota.I dati di controllo oggettivi mostrano che il missile ha colpito il bersaglio."Il lancio di prova del missile Zirkon dal sottomarino nucleare è stato classificato come 'riuscito'", ha aggiunto il ministero della Difesa russo.Il missile ZirkonLo Zirkon è il primo missile da crociera ipersonico al mondo in grado di effettuare voli aerodinamici a lungo termine con manovre in strati densi dell'atmosfera, utilizzando la spinta del motore proprio per tutta la rotta.La velocità massima del razzo raggiunge circa 9 mach, cioè 9 volte la velocità del suono (circa 2,65 chilometri al secondo a un'altitudine di 20 chilometri, quindi più di 10 mila chilometri all'ora).La gittata massima del missile è dichiarata in mille chilometri. Può raggiungere un’altitudine di 40 km, dove l’aria è più rarefatta, l’attrito inferiore, ma anche la portanza è minore, per cui, a quelle altitudini, risulta più veloce, ma meno manovrabile. È compatibile con i principali sistemi di lancio verticali russi - P-800 Oniks ed i Kalibr - ed è lanciabile sia da unità di superficie che da sottomarini.

