Donald Trump: "nessuno ha fatto più di me per il cristianesimo"

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto giovedì al programma di destra religiosa 'Flashpoint', affermando che nessuno ha fatto più di lui... 05.10.2021, Sputnik Italia

È stato durante un'intervista telefonica con il conduttore Gene Bailey che al 75enne ex comandante in capo è stata data l'opportunità di condividere un messaggio con i suoi sostenitori religiosi, dopo che gli è stato chiesto di spiegare perché i sostenitori all'ascolto dovrebbero rimanere " impegnati con lui”.Trump ha fatto riferimento all'"eliminazione" dell'emendamento Johnson, una legislazione che vietava a tutte le organizzazioni, compresi i luoghi di culto, di sostenere i candidati politici, emendamento che Trump aveva descritto come "qualcosa di molto brutto e molto costoso".L'ex POTUS ha anche lasciato intendere di ricevere più credito per ciò che ha fatto per la comunità evangelica rispetto a quello che ha fatto per la comunità ebraica in America, "ma Israele è un elemento molto importante, nessuno ha fatto quello che ho fatto io e sono molto felice di aver agito così".Trump ha poi colto l'occasione per criticare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua amministrazione, che secondo lui "ha mentito ampiamente riguardo a ciò che pensano veramente delle religioni organizzate e francamente del cristianesimo".Molti critici di Trump hanno condiviso la loro reazione su Twitter in riferimento alle implicazioni religiose fatte dal 45° presidente. Un utente ha twittato: “Questo è davvero un segno di DISPERAZIONE! Che TRAGEDIA!".

