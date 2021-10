https://it.sputniknews.com/20211005/disturbi-mentali-un-bambino-su-sette-ne-soffre-anche-per-colpa-della-pandemia-13187908.html

Disturbi mentali, un bambino su sette ne soffre (anche per colpa della pandemia)

Ansia, preoccupazione e paura per il futuro. Sono gli effetti provocati dalla pandemia e dal lockdown in almeno un bambino su tre a causa dell’interruzione... 05.10.2021, Sputnik Italia

Ad accendere un faro sui disturbi mentali in età pediatrica è un rapporto dell’Unicef intitolato "La Condizione dell'infanzia nel mondo - Nella mia mente: promuovere, tutelare e sostenere la salute mentale dei bambini e dei giovani". La pandemia ha avuto l'effetto di aggravare una situazione già preoccupante. A livello globale, lockdown e chiusure hanno avuto effetti negativi su un bambino su sette, e ha privato del diritto all’istruzione circa 1,6 miliardi di piccoli studenti.Da un sondaggio internazionale condotto dalla stessa associazione e da Gallup in 21 Paesi, inoltre, è emerso come un ragazzo su cinque di età compresa tra i 15 e i 24 ha dichiarato di sentirsi depresso o poco interessato alle attività quotidiane.Non a caso, in questa fascia d’età, il suicidio rappresenta una delle prime cinque cause di morte, con 46mila adolescenti che ogni anno scelgono di togliersi la vita. Un numero che aumenta ulteriormente in Europa Occidentale, dove rappresenta la seconda causa di morte tra i giovani di età compresa tra 15 e 19 anni.“I bambini hanno trascorso anni indelebili della loro vita lontano dalla famiglia, dagli amici, dalle aule, dal gioco - elementi chiave dell'infanzia stessa", commenta il direttore generale dell'Unicef Henrietta Fore, per la quale oggi ci troviamo solo davanti “alla punta dell'iceberg”.“Anche prima della pandemia, troppi bambini erano gravati dal peso di problemi non affrontati di salute mentale. I governi – osserva - stanno investendo troppo poco per affrontare questi bisogni fondamentali. Non viene data abbastanza importanza alla relazione tra la salute mentale e le conseguenze future sulla vita".E anche sull’economia dei nostri Paesi. Secondo una ricerca della London School of Economics, inclusa nel report, infatti, a causa dei disturbi mentali che colpiscono i giovani si perdono circa 390 miliardi di dollari ogni anno."Per troppo tempo, sia nei paesi ricchi che in quelli poveri, abbiamo visto troppo poca comprensione e troppo pochi investimenti in un aspetto essenziale per massimizzare il potenziale di ogni bambino. Tutto questo deve cambiare", è l’appello del direttore del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia.

marco paradigma Ma non è vero niente, almeno per quanto riguarda i ricchi paesi occidentali. I nostri bambini sono intossicati da videogiochi, televisione, I pad e smartphone. Ormai vedono la realtà solo come un'appendice del mondo virtuale. Pandemia e lockdown hanno solo portato all'estremo l'avvelenamento mediatico-digitale. Era più sano essere un giovane balilla. 1

Vera 22 Mi hai preceduto. Solo che io andrei un passo prima. Cio'e' TV, social, videogiochi sono delle conseguenze di disenteresse dei genitori gia a sua volta intossicati dalle dinamiche sociali. Poi abbiamo la scuola con dei programmi deliteri per lo sviluppo psichofisico di un bambino. E di docenti cosa dobbiamo dire visto quelle faccende vergogniose della gestione Green Pass. E quindi l'avvelenamento mediatico-digitale è solo la goccia che fa trabocare vaso...... Pero'.... Se ci soffermiamo per un attimo su quelli 390 miliardi spesi (e da qualcuno guadagnati) sulle cure di sti ragazzi forse riusciamo a vedere piu' chiaro. Purtroppo visto quella grande quantita' di ragazzi vaccinati con Pfizer temo che quella cifra per le cure adolescenziali andra a lievitare notevolmente....... Il lock down invece è stata unica cosa positiva in tutta sta storia. Non per tutti pero' c'e' una bella parte delle famiglie che essendo indirizzati esclusivamente uno verso altro, genitori verso figli e viceversa

