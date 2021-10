https://it.sputniknews.com/20211005/dal-15-ottobre-ci-vorra-il-green-pass-per-entrare-a-palazzo-madama--13188495.html

Dal 15 ottobre ci vorrà il green pass per entrare a Palazzo Madama

Dal 15 ottobre ci vorrà il green pass per entrare a Palazzo Madama

I senatori che non rispetteranno la certificazione verde, rischiano il taglio della diaria. 05.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-05T20:37+0200

2021-10-05T20:37+0200

2021-10-05T20:54+0200

italia

senato

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/63/7246380_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_151add3dcab4979d088da07200603a2e.jpg

Nessuna eccezione o deroga, soprattutto da chi legifera e deve dare l'esempio: a partire dal prossimo 15 ottobre per poter accedere a Palazzo Madama senatori e addetti dovranno esibire il green pass, è stato deciso dopo la riunione del Consiglio di Presidenza. Il Senato quindi, sull'esempio della Camera dei Deputati, accetta la certificazione verde.I senatori o gli addetti che non si sono vaccinati contro il Covid hanno tempo fino al 15 ottobre per cambiare idea, in caso contrario, se non riescono a dimostrare l'avvenuta guarigione dal Covid, dovranno fare il tampone per entrare.In precedenza aveva detto sì al green pass la Camera dei Deputati: in generale la certificazione verde servirà per accedere a Montecitorio e partecipare a qualsiasi attività al suo interno: concorsi compresi.

marco paradigma O la scorta armata, se, come spero, la rivolta della gente metterà sotto assedio i palazzi del potere.

1

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, senato, coronavirus in italia, vaccinazione in italia, green pass