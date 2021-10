https://it.sputniknews.com/20211005/commissione-abusi-sessuali-nella-chiesa-330000-bambini-vittime-di-abusi-in-francia-in-70-anni-13176954.html

Commissione abusi sessuali nella Chiesa: 330.000 bambini vittime di abusi in Francia in 70 anni

Commissione abusi sessuali nella Chiesa: 330.000 bambini vittime di abusi in Francia in 70 anni

Dopo due anni e mezzo di lavoro, la Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa (CIASE) ha presentato il suo rapporto. Secondo tale documento... 05.10.2021, Sputnik Italia

Come promesso sul sito istituzionale, questa mattina, martedì 5 ottobre, a partire dalle ore 9, è iniziata la presentazione in diretta streaming del rapporto della CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise).Il rapporto della Commissione, insediatasi dall'8 febbraio 2019, è stato presentato dal suo presidente, Jean-Marc Sauvé, in una riunione ripresa e mandata in onda su varie piattaforme streaming, alla presenza di monsignor Eric de Moulins-Beaufort, Presidente della Conferenza dei Vescovi di Francia e suor Véronique Margron, Presidente della Conferenza dei Religiosi e delle Religiose di Francia.Secondo tale rapporto, sarebbero circa ben 330mila i bambini vittime di abusi sessuali all'interno della Chiesa cattolica francese negli ultimi 70 anni.Il presidente della commissione, Jean-Marc Sauvé, ha affermato che la stima, basata su ricerche scientifiche, include abusi commessi da sacerdoti e altri religiosi, nonché da persone non religiose, tuttavia coinvolte nella Chiesa. Circa l'80% delle vittime sarebbe di sesso maschile.Il documento di 2.500 pagine preparato dalla commissione indipendente arriva mentre la Chiesa cattolica in Francia, come in altri paesi, cerca di affrontare segreti imbarazzanti, spesso a lungo insabbiati.Secondo il rapporto, circa 3.000 pedofili, due terzi dei quali sacerdoti, avrebbero servito nella Chiesa nel periodo considerato. Sauvé ha affermato che la cifra complessiva delle vittime include circa 216mila persone abusate da preti e altri religiosi.Olivier Savignac, capo dell'associazione delle vittime 'Parler et Revivre' (Parlare e rivivere), che ha contribuito all'indagine, ha dichiarato in separata sede all'Associated Press, che l'alto rapporto di vittime per aggressore è particolarmente "terrificante per la società francese e per la Chiesa cattolica".Il lavoro della CIASELa commissione ha lavorato per 2 anni e mezzo, ascoltando vittime e testimoni e studiando archivi di chiesa, tribunale, polizia e stampa a partire dagli anni '50. Una linea diretta avviata all'inizio dell'indagine ha ricevuto circa 6.500 chiamate da presunte vittime o persone che hanno affermato di conoscere almeno una vittima.Sauvé ha inoltre affermato che 22 denunce di presunti crimini che potrebbero ancora essere perseguiti sono state inoltrate ai pubblici ministeri. La commissione ha emesso 45 raccomandazioni su come prevenire gli abusi. Queste includono una miglioir formazione dei sacerdoti e dei religiosi, la revisione del diritto canonico e la promozione di politiche per riconoscere e risarcire le vittime.La Chiesa di fronte alle responsabilitàGli arcivescovi francesi, in un messaggio ai parrocchiani letto durante la messa domenicale in tutto il Paese, avevano affermato che la pubblicazione del rapporto prevista per oggi sarebbe stata "una prova di verità e un momento duro e serio".Papa Francesco, nel maggio 2019, ha emesso una nuova legge ecclesiale che impone a tutti i preti e le suore cattoliche di tutto il mondo di denunciare alle autorità ecclesiastiche gli eventuali abusi sessuali e gli insabbiamenti da parte dei loro stessi superiori.

msan.mr Il solito allarmismo che prelude ad una ulteriore riforma della Chiesa: il matrimonio dei preti, su modello anglo-protestante e la "pretificazione" delle religiose! Maledetti falsificatori, alla pandemia sessuale rispondono con la modificazione delle istituzioni! La solita tecnica! 1

marco paradigma Per me un uomo che abusa di un minore in nome di Dio non ha neppure il diritto di rimanere in vita. 0

francia

