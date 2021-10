https://it.sputniknews.com/20211005/centro-gamaleya-sputnik-v-resta-efficace-contro-la-variante-delta-13183175.html

Centro Gamaleya: Sputnik V resta efficace contro la variante Delta

Per gli sviluppatori del siero anti-Covid russo, non c'è nessuna diminuzione critica dell'efficacia contro la variante indiana. 05.10.2021, Sputnik Italia

Il vaccino Sputnik V rimane efficace contro la variante Delta, al momento dominante in Russia, così come in molte altre parti del mondo: gli studi hanno dimostrato che non vi è alcuna diminuzione critica della sua efficacia. Lo ha affermato oggi Vladimir Gushchin, direttore del laboratorio dei meccanismi di variabilità della popolazione di microrganismi patogeni presso il Centro di Epidemiologia e Microbiologia 'Gamaleya'.L'esperto ha riferito che da maggio di quest'anno, in Russia, le precedenti varianti del coronavirus sono state rimpiazzate dalla Delta e dalle sue linee figlie e negli ultimi tre mesi si può parlare di una prevalenza quasi al 100%."Nel caso di Sputnik V, abbiamo dati sull'attività di neutralizzazione del virus, risultati di esperimenti su animali, che ne dimostrano la conservazione dell'efficacia. Ma il problema è che anche la variante Delta subisce cambiamenti", ha detto Gushchin.Lo specialista ha spiegato che durante il monitoraggio della circolazione del virus a Mosca sono state scoperte circa 60 nuove varianti figlie della Delta e il Centro Gamaleya le sta al momento mappando attivamente per valutarne il potenziale pericolo.

