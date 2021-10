https://it.sputniknews.com/20211005/blocco-di-facebook-boom-di-visualizzazioni-per-il-canale-del-fondatore-di-telegram-13183060.html

Blocco di Facebook, boom di visualizzazioni per il canale del fondatore di Telegram

Blocco di Facebook, boom di visualizzazioni per il canale del fondatore di Telegram

Secondo i dati TGStat, il canale Telegram di Pavel Durov, fondatore dello stesso Telegram, nonché del social VK, avrebbe aumentato la sua copertura totale in... 05.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-05T15:50+0200

2021-10-05T15:50+0200

2021-10-05T15:59+0200

mondo

social network

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/11476979_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fa5994d4237ece5a11c7e9d21ae86200.jpg

Il canale Telegram @durov_russia è arrivato ad ottenere più di un milione e mezzo di visualizzazioni, contro le 63mila del giorno precedente, in seguito al crash globale di quasi 7 ore subito dai servizi concorrenti americani Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram.Pavel Durov, classe 1984, è il fondatore del social network russo VK e del servizio di messaggistica istantanea Telegram, il primo concorrente in Russia di Facebook, il secondo concorrente a livello globale di WhatsApp e Messenger. Per tali motivi, Durov viene spesso definito lo ‘Zuckerberg’ russo.Caratteristica particolare di Telegram è il servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud, con possibilità di massima segretezza delle conversazioni dal momento che il codice sorgente del lato server non è stato reso pubblico.Le conversazioni di questo servizio sono crittografate e non sono interrogabili da terzi, inoltre esiste una funzione di ‘chat segrete’, il cui contenuto viene codificato nel momento in cui lascia lo smartphone e decodificato solo quando arriva al destinatario, prevenendo attacchi alla privacy. Dall’altra parte, tale sistema di comunicazione è considerato da più parti controverso, proprio per la sua fin troppa sicurezza che, se da una parte garantisce la privacy, dall’altra può essere utilizzato da mal intenzionati per scambiare informazioni, senza che alcuna autorità possa prevenire crimini con il tradizionale strumento delle intercettazioni.Nel frattempo, seguite Sputnik Italia su Telegram: funziona sempre.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, social network, telegram