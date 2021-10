Bezos, Musk e Zuckerberg scavalcano Gates nella classifica degli uomini più ricchi negli Usa

https://it.sputniknews.com/20211005/bezos-musk-e-zuckerberg-scavalcano-gates-nella-classifica-degli-uomini-piu-ricchi-negli-usa-13186629.html

Il proprietario di Blue Origin e fondatore di Amazon Jeff Bezos è in cima alla lista delle persone più ricche degli Stati Uniti per la quarta volta secondo Forbes, mentre il suo rivale "spaziale" Elon Musk è al secondo posto; per la prima volta dopo trent'anno Bill Gates non è nelle prime due posizioni. Oggi è stata pubblicata la classifica annuale della rivista.Le otto persone più ricche della lista hanno un patrimonio superiore ai 100 miliardi $. La soglia di "ricchezza" per l'inclusione nella top-20 di Forbes è di 36 miliardi di dollari ad oggi, ovvero 010 miliardi in più rispetto ad un anno prima.Il terzo posto tra gli americani più ricchi se lo è preso il proprietario di Facebook Mark Zuckerberg: all'inizio di settembre la sua fortuna è stata stimata in 134,5 miliardi di dollari. Il quarto posto è andato al fondatore di Microsoft Bill Gates con 134 miliardi di dollari. Il miliardario, costretto per il divorzio a trasferire parte del patrimonio all'ex moglie, per la prima volta negli ultimi trent'anni non è tra le due persone più ricche degli Stati Uniti.La top five è stata chiusa dal cofondatore e comproprietario di Google Larry Page con 123 miliardi di dollari. Il suo partner, Sergey Brin di origine russa, è arrivato al sesto posto con 118,5 miliardi $.Non una sola donna è riuscita ad entrare nella top ten dei più ricchi in America e la prima di loro, Alice Walton, la proprietaria della catena di supermercati Walmart, è in 12esima posizione con 67,7 miliardi di dollari, ma per il settimo anno consecutivo è la donna più ricca del Paese. La scrittrice Mackenzie Scott, ex moglie di Bezos e comproprietaria di Amazon, si è classificata al 15° posto con 58,5 miliardi di dollari. In generale, secondo Forbes, le donne sono solo il 14% della classifica con 56 rappresentanti, mentre la loro quota sul totale ammonta a 564 miliardi $. È anche degno di nota, scrivono gli analisti di Forbes, che la stragrande maggioranza delle donne nella classifica ha ereditato la propria fortuna, solo 10 donne nella lista sono fondatrici di aziende che hanno generato il proprio reddito.

