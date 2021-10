https://it.sputniknews.com/20211005/bassetti-commenta-le-amministrative-bastonati-partiti-anti-scienza-13180584.html

Bassetti commenta le amministrative: "bastonati i partiti anti-scienza"

In base ai risultati elettorali, l'infettivologo del San Martino di Genova ha rilevato che "l'Italia ha premiato la scienza e la medicina" ed hanno vinto "i... 05.10.2021

2021-10-05T13:56+0200

2021-10-05T14:11+0200

Intervenendo su Radio Cusano Campus, Matteo Bassetti si è lasciato andare a commenti politici in merito ai risultati delle amministrative svoltesi nel Paese tra domenica e lunedì, in cui, sullo sfondo di una bassa affluenza, in cui circa un elettore su due ha disertato le urne, ha prevalso il centrosinistra e, in generale, sono uscite premiate le forze sostenitrici della campagna vaccinale e delle misure anti-Covid, tra cui il green pass. L'infettivologo ligure ha rilevato la "maturità" degli italiani.Bassetti ha poi sostenuto che dalle elezioni sono usciti sconfitti i no-vax e coloro che criticvano il governo per le misure intraprese a favore della campagna vaccinale.Bassetti ha poi rilevato che "se dopo questa bastonata elettorale, qualche partito politico non cambia registro, vuol dire che non ha capito". Poi, senza mai nominarla direttamente, l'infettivologo ha lanciato una frecciata alla Lega.Infine, Bassetti ha precisato di non voler far politica, ma i suoi interventi sono una sorta di reazione alle invasioni di campo dei politici che vogliono fare i medici.In precedenza, Bassetti aveva sostenuto che col 90% dei vaccinati il green pass non sarebbe stato più necessario, così come si era lamentato dello scarso utilizzo dei monoclonali per le terapie contro il Covid.

Corvelva Bassetti: anzi tutto il 50% degli italiani non è andata al voto. Se poi sommiamo questo 50% e i voti di quei partiti "contro la tua scienza" fallimentare forse è bene che tu non dica niente 4

FRANCO UNA SPARATA AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI TORNO. 4

