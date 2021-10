https://it.sputniknews.com/20211005/astrazeneca-chiede-agli-usa-autorizzazione-per-suo-farmaco-antivirale-contro-il-covid-13188335.html

AstraZeneca chiede agli Usa autorizzazione per suo farmaco antivirale contro il Covid

La società farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca ha riferito di aver richiesto alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense un'autorizzazione per... 05.10.2021, Sputnik Italia

Il testo rileva che il farmaco è il primo del suo genere che, secondo i risultati della terza fase degli studi clinici, fornisce "una riduzione statisticamente significativa del rischio di sviluppare sintomi di COVID-19 rispetto al placebo". Secondo gli studi, il farmaco riduce del 77% il rischio di sviluppare i sintomi della malattia. Pertanto, se approvato, AZD7442 diventerà il primo LAAB autorizzato per l'uso in emergenza contro il Covid-19. Allo stesso tempo il vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca non è stato ancora approvato per l'uso negli Stati Uniti.

marco paradigma Si poteva battere questa strada da subito, e non cercare di partecipare alla grande abbuffata dei vaccini. L'importante è sostituire e poi vietare gli intrugli mRna del Big Reset giudeo. 1

Superbianco Juden Palestine apartheid E Draghi dice che non abbiamo bisogno di Sputnik, mentre ha vaccinato milioni di italiani con Astra Zeneka che comunque per gli USA non sono riconosciuti, esattamente come lo Sputnik. E' chiaro che la differenza é sui metodi di omologazione, niente affatto sull'efficacia dei vaccini russo o cinese.

