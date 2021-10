https://it.sputniknews.com/20211005/asti-la-procura-cambia-laccusa-al-gioielliere-che-uccise-rapinatori-13181441.html

Asti, la Procura cambia l'accusa al gioielliere che uccise rapinatori

Asti, la Procura cambia l'accusa al gioielliere che uccise rapinatori

Si aggrava la posizione del gioielliere Mario Roggero, che dovrà difendersi dall'accusa di omicidio. 05.10.2021, Sputnik Italia

italia

giustizia

rapina

Si aggrava la posizione giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo. L'accusa passa da eccesso colposo di legittima difesa ad omicidio doloso plurimo, tentato omicidio e porto illegale di arma comune da sparo, segnala l'Ansa, con riferimento alla Procura di Asti, titolare dell'inchiesta.Lo scorso aprile, durante una tentata rapina, il gioielliere Mario Roggero ha reagito aprendo il fuoco, uccidendo due ladri, mentre il terzo complice ferito è stato poi arrestato dai Carabinieri.Parlando con i giornalisti, Roggero aveva detto:Su Facebook ha postato una citazione di Albert Einstein: “Il mondo non è minacciato dalle persone che fanno il male, ma da quelle che lo tollerano”. Sui social, in molti si erano schierati dalla parte del gioielliere, lanciando l'hashtag #iostoconruggero.Non era la prima volta che il gioielliere subiva un tentativo di furto. La stessa gioielleria era stata vittima di un'altra rapina il 22 maggio 2015, quando due banditi, uno travestito da donna, avevano aggredito e legato il proprietario, chiudendo in bagno la moglie e la figlia, prima di fuggire con una refurtiva di circa 300 mila euro. Sono state proprio le due donne che hanno chiamato i soccorsi dopo essersi liberate. Al gioielliere occorsero diverse settimane per guarire.

aidenzio Ha fatto bene anzi benissimo chissa' perche ' a voi procuratori non vengono mai a rubare a casa vostra fanculo adenzio 1

Superbianco Juden Palestine apartheid Roggero ha reagito a un'ingiustizia, non é andato a rapinare, la Procura vive di formalismo da azzeccagarbugli mentre lo Stato non ti difende. Ci saranno sempre piú Adriatici e Ruggero e tutti i cittadini solidali con loro. 1

