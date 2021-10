https://it.sputniknews.com/20211004/spazio-in-arrivo-la-barbie-dedicata-a-samantha-cristoforetti-13163605.html

Spazio: in arrivo la Barbie dedicata a Samantha Cristoforetti

Spazio: in arrivo la Barbie dedicata a Samantha Cristoforetti

Servirà ad incoraggiare le bambine a intraprendere gli studi delle discipline Stem (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T13:12+0200

2021-10-04T13:12+0200

2021-10-04T13:12+0200

Progetto che risale al 2018 e che oggi vede finalmente il decollo. Vanta una importante iniziativa la astronauta Samantha Cristoforetti, quella di promuovere lo studio delle materie scientifiche tra i più piccoli, in particolare tra le bambine, cui è dedicata questa nuova Barbie-astronauta.Parte del ricavato verrà donato all'organizzazione Women in Aerospace, e servirà a creare una borsa di dottorato in quest'ambito. La bambola è stata concepita inizialmente in un unico esemplare, ora invece disponibile in tutta Europa.La Barbie è stata così fatta fluttuare. Come l'originale. La bambola dalle fattezze di Samantha è stata fatta partire dalla base dell'ESA in Germania e ha viaggiato su un volo a gravità zero, proprio come un vero astronauta. Samantha Cristoforetti è un ingegnere, aviatrice e astronauta italiana attualmente in addestramento per una prossima missione prevista sull'ISS nel 2022. Assumerà il ruolo di Comandante e dice di voler portare con sè la Barbie per continuare ad ispirare ed incoraggiare le ragazze nello studio. "A volte le piccole cose possono piantare i semi di grandi sogni, chi lo sa? Forse il divertimento, le immagini della mia bambola che fluttua nell'assenza di gravità, stimoleranno l'immaginazione delle bambine e le porteranno a considerare una carriera nel mondo STEM", ha affermato Samantha. Da una ricerca risulta infatti che le donne siano ancora sottorappresentate per quanto riguarda le carriere nel mondo scientifico-tecnologico.

