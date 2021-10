https://it.sputniknews.com/20211004/segnalata-possibile-vendita-di-dati-di-utenti-di-facebook-su-forum-di-hacker-durante-blackout-13171713.html

Segnalata possibile vendita di dati di utenti di Facebook su forum di hacker durante blackout social

Segnalata possibile vendita di dati di utenti di Facebook su forum di hacker durante blackout social

I dati personali privati di 1,5 miliardi di utenti di Facebook sarebbero stati venduti su un popolare forum di hacker. 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T20:52+0200

2021-10-04T20:52+0200

2021-10-04T20:59+0200

privacy

facebook

social network

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12791673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_111b4c2ca1d2a48f48c057c925b5e712.jpg

Alla fine di settembre è stato pubblicato un annuncio su un forum di hacker che affermava di avere il nome, l'e-mail, il numero di telefono, la posizione, il sesso e l'ID utente di 1,5 miliardi di utenti di Facebook. Un potenziale acquirente è stato presumibilmente quotato a 5.000 $ per 1 milione di account Facebook. Questo renderebbe il valore complessivo dei dati degli utenti di Facebook ammontare a 7,5 milioni $.In un post successivo, il venditore sostiene di aver rappresentato una grande azienda che lavora per analizzare i dati su Facebook. Il venditore aggiunge che l'azienda è operativa da almeno quattro anni e conta oltre 18.000 clienti. Il "Web Scraping" è un processo che utilizza i bot per estrarre contenuti e dati pubblicamente disponibili dai siti web.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

privacy, facebook, social network