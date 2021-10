https://it.sputniknews.com/20211004/sardegna-operatori-sanitari-vaccinati-dopo-7-mesi-immuni-al-coronavirus-13165700.html

Sardegna, operatori sanitari vaccinati dopo 7 mesi immuni al coronavirus

A sostenerlo è uno studio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in cui è stato rilevato che gli operatori sanitari sono protetti dal coronavirus a... 04.10.2021, Sputnik Italia

Uno studio realizzato dalla struttura di Sorveglianza sanitaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari su 4mila soggetti, tra operatori sanitari, personale amministrativo e operatori di ditte esterne, ha rilevato che l'efficacia del vaccino anti-Covid si conserva anche a distanza di 7 mesi dalla somministrazione della seconda dose. Il lavoro è stato presentato all'83esimo congresso nazionale della Società italiana di Medicina del Lavoro e pubblicato "Giornale italiano di Medicina del Lavoro ed ergonomia".Dall'analisi dei dati è emerso che solo lo 0,48% dei soggetti vaccinati si è contagiato "in forma asintomatica o paucisintomatica", a fronte di zero decessi e zero ricoveri ospedalieri. Inoltre il livello di protezione rilevato nello studio è significativamente superiore a quello rilevato dall'Istituto Superiore di Sanità sulla popolazione italiana in base a classi d'età. Questo dato migliore è spiegato con il rispetto delle norme anti-contagio, ha rilevato Antonello Serra, responsabile della struttura Sorveglianza sanitaria e coordinatore del centro vaccini Covid-19.Nello studio è inoltre emerso che l'efficacia resta nonostante il numero di anticorpi generati dal vaccino dopo oltre mezzo anno si sia ridotto di quasi l'80% rispetto alla misurazione effettuata subito dopo il completamento del ciclo vaccinale.Dai dati dello studio, ha concluso Serra, si può affermare che la terza dose è "utile nei soggetti "fragili" e in prospettiva una buona precauzione nelle categorie a elevato rischio professionale. Allo stato non abbiamo elementi per dire che sia una priorità nei soggetti sani in età lavorativa".In precedenza il virologo Roberto Burioni aveva ribadito la sicurezza dei vaccini, in particolare quelli a mRna, rilevando che era stato accertato un solo decesso su miliardi di dosi.

