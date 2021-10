https://it.sputniknews.com/20211004/riprendono-colloqui-tra-le-due-coree-dopo-ripristino-linee-dirette-da-parte-di-pyongyang-13158488.html

Riprendono colloqui tra le due Coree dopo ripristino linee dirette da parte di Pyongyang

Riprendono colloqui tra le due Coree dopo ripristino linee dirette da parte di Pyongyang

Funzionari nordcoreani hanno affermato che i lavori di ripristino delle hotline di comunicazione iniziano oggi, lunedì 4 ottobre, alle 9:00, ora locale (2:00... 04.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-04T08:45+0200

2021-10-04T08:45+0200

2021-10-04T08:45+0200

mondo

corea del nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/786/82/7868277_0:0:3367:1893_1920x0_80_0_0_d416b6d9325434fa3a12ffd50c1e5082.jpg

In un annuncio diffuso dai media statali, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha rivelato stamane che le linee dirette di comunicazione interrotte tra la Corea del Nord e la Corea del Sud saranno nuovamente ripristinate.Secondo un comunicato dell’Agenzia di stampa Nordcoreana Korean Central News Agency (KCNA), la mossa del Paese arriva "come parte degli sforzi per realizzare l'aspettativa e il desiderio dell'intera nazione per il rapido recupero delle attuali relazioni intercoreane e lo stabilimento di una pace duratura nella penisola coreana".A poche ore dall'annuncio, i funzionari nordcoreani sono stati in grado di confermare la loro prima chiamata di collegamento con le loro controparti meridionali, secondo un rapporto di Yonhap News. L’Agenzia sudcoreana ha anche riferito che Seoul mantiene una visone ottimistica riguardo alla prospettiva dei colloqui intercoreani.La scorsa settimana il leader nordcoreano aveva espresso sostegno per l'attivazione delle hotline, che erano rimaste disattivate per diversi mesi.Secondo quanto riferito, i due paesi erano d'accordo sul miglioramento delle linee di comunicazione quando sono state ripristinate a luglio. Pyongyang ha poi nuovamente disattivato le hotline dopo poche settimane per l’accusa di partecipazione ad esercitazioni militari congiunte di Seul con Washington.

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, corea del nord